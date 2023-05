Stan Montana zakazuje TikToka. Firma idzie do sądu, użytkownicy aplikacji kpią. "Jak to będzie egzekwowane?"

czytaj dalej

12 miliardów złotych - to jest koszt opozycyjnego "sprawdzam" dla propozycji PiS-u, by 500 plus zwiększyć do 800 plus. Rząd chce to zrobić od stycznia, opozycja od czerwca, choć bez Polski 2050. Szymon Hołownia otwarcie jest przeciwny tej propozycji.