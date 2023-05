Podała mężowi śmiertelną dawkę fentanylu, potem napisała książkę dla dzieci o utracie bliskich

Eric zmarł w swoim domu, w marcowy poranek 2022 roku w małym miasteczku w stanie Utah. Jego żona Kouri zeznała, że w dniu poprzedzającym śmierć męża podała mu do łóżka drinka. Tego wieczoru usypiała syna, którego miały przebudzić nocne koszmary. Około godziny trzeciej nad ranem przebudziła się i wróciła do małżeńskiej sypialni. Stwierdziła, że ciało męża jest bardzo chłodne i natychmiast wezwała pogotowie.

Śledczy dotarli do korespondencji z dilerem narkotyków

Patolog sądowy stwierdził w ciele Erica ponad 5-krotne przekroczenie śmiertelnej dawki fentanylu. Lek został podany doustnie. Po sprawdzeniu SMS-sów w telefonach małżonków śledczy odkryli, że para była skłócona. Następnie dotarli do korespondencji kobiety z dilerem narkotyków. Z raportu policji wynika, że pod koniec 2021 roku lub na początku 2022 roku kobieta miał prosić go o zdobycie leków przeciwbólowych dla osoby, która cierpi na silny ból pleców. Dwa tygodnie później kobieta prosiła o silniejsze leki. Pisze z pytaniem o coś, co nazywa środkami, które przepisywano Michaelowi Jacksonowi. Kobieta pytała dokładnie o fentanyl. Odebrała go 11 lutego.