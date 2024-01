Unia Europejska wykona zwrot w prawo? "Atmosfera stanie się trochę gorętsza"

Szef Rady Europejskiej do tej pory raczej stronił od kontrowersji. Teraz Charles Michel wywołał w całej Europie konsternację, kiedy ogłosił, że opuści swoje stanowisko przed końcem kadencji. Powód to start w wyborach do europarlamentu. - Nie jest to wybór łatwy, ale to wybór odpowiedzialny - podkreśla Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej. Charles Michel to były premier Belgii. W roli przewodniczącego Rady Europejskiej w 2019 roku zastąpił Donalda Tuska. Jeśli zostanie europosłem, to odejdzie już w lipcu, choć jego kadencja kończy się w listopadzie. Michel z wielu stron słyszy zarzuty o egoizm i narażanie unijnego interesu. Holenderska europosłanka Sophie in ’t Veld napisała, że to kapitan opuszczający statek w środku burzy. "Jeżeli tak mało jesteś zaangażowany w losy UE, to na ile jesteś wiarygodny jako kandydat?" - pyta.