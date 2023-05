Unia Europejska sprzeciwia się marnowaniu odzieży. "To krok w kierunku zielonej gospodarki o obiegu zamkniętym"

Przemysł odzieżowy od lat produkuje więcej, niż światu potrzeba. Co robić z niesprzedanymi rzeczami? Część koncernów odzieżowych po prostu niszczy niesprzedany towar, nie oferując wyprzedaży. Unia Europejska właśnie chce powiedzieć "stop" takiemu podejściu.

Produkcja na potęgę, produkcja ponad potrzeby konsumentów, bez namysłu i pomysłu co dalej z taką odzieżą zrobić. Już wkrótce to ma się drastycznie zmienić, bo Bruksela pracuje nad projektem zakazania niszczenia niesprzedanych ubrań. - Komisja postrzega praktykę wyrzucania niesprzedanych produktów jako bardzo szkodliwą. Niszczenie ich, zanim zostaną użyte choćby raz, pozostaje w sposób oczywisty sprzeczne z gospodarką o obiegu zamkniętym - mówi Virginijus Sinkevičius, komisarz UE odpowiedzialny za środowisko.

Pod hasłem "niszczenie" kryje się de facto wyrzucanie. Wielkie marki odzieżowe niechętnie puszczają stare kolekcje w obieg. Chcą mieć klientów na nowe ubrania - dlatego tony odzieży po sezonie - często nie z naturalnych materiałów, a z tworzyw sztucznych - trafiają po prostu na wysypiska. - Świat produkuje ponad 60 milionów kilogramów ubrań. Przewidywania są takie, że w 2030 roku już to będzie ponad sto milionów. Tylko jeden procent z nich trafia do recyklingu, czyli jest odzyskiwana, jest przetwarzana w jakikolwiek sposób - uważa Sylwia Majcher, dziennikarka, autorka książek i edukatorka ekologiczna.

Kilogramy śmieci

Każdego roku w Unii Europejskiej wyrzuca się prawie sześć milionów ton tekstyliów, czyli około 11 kilogramów na osobę. Według danych Komisji Europejskiej konsumpcja odzieży w Europie ma czwarty co do wielkości wpływ na środowisko i zmianę klimatu - po produkcji żywności, mieszkalnictwie i mobilności. Dlatego trzeba się tematem jak najszybciej zająć. - Niemcy wielokrotnie podkreślały, że ważne jest ambitne podejście do ekologii i szybkie prace, dlatego popieramy w całości te rozwiązania - przekonuje Sven Giegold, sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie Gospodarki i Ochrony Klimatu.

Na razie na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli we wtorek wszystkie kraje opowiedziały się za wprowadzeniem zakazu niszczenia niesprzedanych produktów tekstylnych i obuwia. Wniosek, który realizuje zobowiązania Europejskiego Zielonego Ładu, musi być teraz zatwierdzony przez Parlament Europejski. Negocjacje z Parlamentem zapowiedziała Hiszpania, która od lipca przejmie unijną prezydencję. - To krok w kierunku zielonej gospodarki o obiegu zamkniętym i krok do wzmocnienia jednolitego rynku - zapewnia Ebba Busch, szwedzka minister biznesu i przemysłu.

Ponieważ regulacje miałyby duży wpływ na biznes odzieżowy, małe firmy w ogóle nie byłyby objęte przepisami, a średnie miałyby cztery lata na dostosowanie się do nich. Największe marki od razu musiałyby wdrożyć obowiązek wykorzystania niesprzedanych produktów jako surowców do nowej produkcji. - Europa będzie pionierem, jeśli chodzi o zrównoważoną produkcję. Żyjemy w świecie, w którym mamy coraz mniej zasobów, dlatego nie można godzić się na marnotrawstwo - przekonuje Roland Lescure, francuski minister delegowany do spraw przemysłu.

By uświadamiać

Propozycja zakłada też stworzenie cyfrowego paszportu produktu. Dzięki temu konsument miałby jasną informację, w jaki sposób wytworzenie konkretnej koszulki, spodni czy kurtki wpłynęło na środowisko - to miałoby pomóc dokonywać bardziej świadomych wyborów. - Moda odpowiada za 20 procent zanieczyszczenia wszystkich wód plus za 35 procent zanieczyszczeń wyrzucanych do oceanów i wód, w których żyją różne również żywe organizmy, ponieważ nasze ubrania w 70 procentach zawierają plastik - wyjaśnia Anna Pięta, aktywistka klimatyczna, Inicjatywa Wschód, specjalistka do spraw odpowiedzialnej mody.

Niektóre państwa wprowadzają indywidualne rozwiązania. We Francji od 2023 roku obowiązuje ustawa anty-odpadowa, która zabrania niszczenia niesprzedanych produktów niespożywczych. Porozumienie ponadnarodowe miałoby jednak znacznie większe znaczenie dla planety.

Autor:Justyna Zuber

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS