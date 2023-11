Unia Europejska przygotowuje się na sezon zachorowań. Zatwierdziła nową szczepionkę przeciw COVID-19

Kraken to teraz najbardziej zjadliwy szczep koronawirusa, ale Unia Europejska ma nową szczepionkę. Do wyboru są więc już produkty trzech firm przygotowane specjalnie, by chronić przed dominującym obecnie w Europie wariantem. Jednocześnie europejscy eksperci przypominają, że COVID-19 to nadal zagrożenie szczególnie dla osób starszych, a w połączeniu z grypą - to aż nadto wirusów na jesień.

Szczepienia są naszym najbardziej skutecznym narzędziem w walce z COVID-19 - podkreśla unijna komisarz do spraw zdrowia, wzywając, by przed sezonem zimowym, wszyscy, którzy mogą to zrobić, sięgnęli po nowe, zaktualizowane wersje szczepionek. Przed tygodniem Europejska Agencja Leków dopuściła do stosowania w krajach Unii kolejny produkt, który ma lepiej radzić sobie z nowymi wariantami koronawirusa - to Novavax, pierwsza tej jesieni tradycyjna - bo białkowa - szczepionka oparta na technologii znanej od dziesiątek lat.

Wcześniej, we wrześniu, Europejska Agencja Leków dopuściła do użycia też zaktualizowane preparaty Pfizera i szczepionkę Spikevax, wcześniej znaną jako Moderna. W obu substancją czynną jest mRNA. Do wyboru są więc już produkty trzech firm przygotowane specjalnie, by chronić przed dominującym obecnie w Europie wariantem Omikron XBB 1.5, nazywany potocznie Krakenem, który opisywany jest jako najbardziej zaraźliwy szczep koronawirusa.

Stella Kyriakides, komisarz odpowiedzialna za kwestie zdrowia, zwraca też uwagę, że nadchodzący jesienno-zimowy sezon może być szczególnie trudny, bo koronawirus będzie krążył w społeczeństwie wraz z grypą sezonową i szpitale muszą być przygotowane na taki zdwojony atak, a służba zdrowia znajdzie się pod dodatkową presją.

W Polsce przybywa chorych na COVID-19. Eksperci wiążą to z sezonem infekcyjnym i zmianą pogody Maria Mikołajewska/Fakty TVN

Osoby w grupie ryzyka

Wzrosty zachorowań są dziś widoczne w większości państw Unii Europejskiej, szczególnie u osób starszych. To dane o zakażeniach w grupie powyżej 65. roku życia budzą dziś najwięcej obaw ekspertów Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, która także dodaje, że to właśnie osoby po 60. roku życia powinny sięgnąć po nowe szczepionki w pierwszej kolejności. Na razie jednak statystyki prezentowane przez unijną agencję nie przekraczają przewidzianych na te porę roku założeń.

W tym momencie nie wprowadzono żadnych restrykcji w podróżowaniu po terenie Unii w związku z COVID-19, w żadnym kraju nie trzeba też wypełniać dokumentów po przekroczeniu granicy ani okazywać paszportów covidowych lub innych certyfikatów szczepień.

Autor:Maciej Sokołowski

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS