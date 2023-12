Ukraina odcina się od patriarchatu moskiewskiego. Święta Bożego Narodzenia przesunięto na grudzień

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowe dla mieszkańców Ukrainy. Po raz pierwszy - już oficjalne - wierni Kościoła Prawosławnego Ukrainy będą je obchodzić w tym samym czasie, co większość chrześcijan na całym świecie. Ma to być kolejny symbol odcinania się od patriarchatu moskiewskiego. Na jego czele stoi Cyryl I - gorący zwolennik rosyjskiej napaści Rosji na Ukrainę. Między innymi za tę postawę Kijów wydał za nim międzynarodowy list gończy.

Władimir Michajłowicz Gundiajew, znany szerzej jako Cyryl I, to patriarcha moskiewski i całej Rusi. Fanatyczny zwolennik Putina i jego wojny. Błogosławi rosyjskich żołnierzy wysyłanych na front. Głosi, że każdy z nich, jeśli zginie, zostanie oczyszczony ze wszystkich grzechów. Dla Cyryla niepodległa Ukraina to dzieło szatana.

List gończy to działanie symboliczne, które ma ograniczyć wpływy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w Ukrainie. W Ukrainie działają dwa Kościoły: jeden - powiązany z Moskwą, drugi - niezależny do niej. W październiku ukraiński parlament wstępnie zatwierdził ustawę zakazującą działalności tego pierwszego.

- Kiedy mamy w Ukrainie kontrolowaną przez Rosję instytucję, to oczywiście rodzi problemy. Nie tylko dla ludzi, którzy chodzą do cerkwi, ale też dla państwa i bezpieczeństwa narodowego. Dlatego Ukraina - nie tylko Zełenski, ale i jego poprzednik Poroszenko - chcieli, by Kościół ukraiński był niepodległy - zwraca uwagę Oleksij Sorokin, dziennikarz "The Kyiv Independent".