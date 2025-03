Turcja nie tylko tłumi antyrządowe protesty, ale też ucisza media. "Jesteśmy karani za to, że wykonujemy swoją pracę"

Blisko dwa tysiące osób trafiło w ręce policji w związku z antyrządowymi protestami w Turcji. Wśród zatrzymanych są dziennikarze. Jeden z korespondentów BBC został oskarżony o "stanowienie zagrożenia dla porządku publicznego". Mark Lowen został deportowany do Wielkiej Brytanii. Władze uderzają też w lokalne media. Czterech nadawców za relacjonowanie protestów zostało ukaranych grzywnami.

Był w samym sercu wydarzeń i relacjonował największe od ponad dekady antyrządowe protesty, które ponad tydzień temu wybuchły w Turcji po aresztowaniu opozycyjnego burmistrza Stambułu. Nie spodobało się to tureckim władzom. Korespondent BBC Mark Lowen został zatrzymany przez tamtejsze służby.

Lider tureckiej opozycji aresztowany i oskarżony. Opozycja nie ma wątpliwości o co chodzi

Lider tureckiej opozycji aresztowany i oskarżony. Opozycja nie ma wątpliwości o co chodzi Justyna Zuber/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Kary za relacjonowanie protestów

- Ci, którzy terroryzują nasze ulice i chcą zmienić nasz kraj w miejsce przepełnione chaosem, nie mają dokąd pójść. Droga, którą wybrali, to ślepa uliczka - podkreśla prezydent Turcji.

Wszystkie media znajdują się pod lupą rządu. Kiedy wybuchły protesty, władze ograniczyły dostęp do mediów społecznościowych. Na platformie X należącej do Elona Muska zawieszonych zostało kilkaset kont, które zdaniem tureckich władz zamieszczały treści podżegające do nienawiści.