Trzy dni po wyborach w Niemczech główne partie biorą się za tworzenie rządu. AfD ma być wykluczona

- Chcemy utworzyć rząd do Wielkanocy - mówi człowiek, który niemal na pewno zostanie kanclerzem Niemiec. Święta przypadają w tym roku na 20 i 21 kwietnia. Friedrich Merz potwierdza, że jego blok CDU/CSU widzi koalicjanta w SPD.

- Zakładam, że możemy wynegocjować dobrą umowę koalicyjną z socjaldemokratami i że możemy to zrobić w rozsądnym czasie, tak, abyśmy do Wielkanocy mieli większościowy rząd, który będzie zdolny do działania - mówi kandydat na kanclerza Niemiec Friedrich Merz.