Transportowe kłopoty w USA. Na lotniskach brakuje pracowników

Szacuje się, że tylko jednego dnia na lotniskach zjawi się 2,8 miliona osób. Do wtorku włącznie spodziewanych jest 17 milionów. W sumie w podróż na odległość dalszą niż 80 kilometrów uda się 51 milionów Amerykanów. To oznacza wzrost o 4 procent w stosunku do roku 2019, który uznawany jest za rekordowy. W statystykach nie uwzględnia się jednak czwartku, kiedy ruch też był ogromny. Pozostaje mieć nadzieję, że nie powtórzą się sytuacje z czerwca, kiedy z powodu burz i awarii w USA doszło do wielu utrudnień. Tysiące lotów zostało odwołanych bądź opóźnionych - co spotkało się z ogromnym gniewem pasażerów. - Lot mojego syna był opóźniany ze cztery razy, zanim pojawiła się informacja, że zdecydowali się go całkiem odwołać. W końcu jeszcze tej samej nocy poleciał do Charlotte - mówi Nicole Ray, której syn zgubił bagaż. To jednak nie odosobniony przypadek. - Przyszliśmy po bagaż, ale powiedzieli nam, że nie mogą go znaleźć. Powiedziałam, że to nieakceptowalne. Było tam lekarstwo mojej mamy, ona ma 80 lat - wyjaśnia Tanya Razza.