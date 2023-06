Tragedia w stolicy Indii. Mężczyzna brutalnie zabił 16-letnią partnerkę

Nie tylko została zabita na oczach ludzi. Gdy była mordowana, nikt nawet nie zareagował. To wstrząsająca historia z Delhi. Ofiarą jest szesnastoletnia dziewczyna. Zabił ją jej partner. To kolejny brutalny akt przemocy wobec kobiet w tym kraju.

Kamery na jednej ulic w stolicy Indii zarejestrowały dramatyczną sytuację. Doszło do niej w niedzielę wieczorem. Idący chodnikiem mężczyzna dźgnął dziewczynę, uderzył kamieniem i pchnął na ścianę. Kobieta zmarła. Żaden z wielu widzących to przechodniów nie zareagował. - Przemoc wobec kobiet w Indiach jest tak powszechna, że młoda dziewczyna może po prostu zostać zaatakowana nożem w ruchliwej dzielnicy - mówi Vedika Sud, korespondenta CNN w Nowym Delhi.

To kolejne zabójstwo na długiej liście brutalnych zbrodni przeciwko kobietom w tym kraju. Nagranie, które trafiło do internetu, wstrząsnęło społeczeństwem. Napastnik został zatrzymany i oskarżony o morderstwo. Według policji 16-latka i mężczyzna byli w związku. Mieli pokłócić się krótko przed zabójstwem. Rodzina domaga się sprawiedliwości. Obywatele Indii chcą, by władze robiły więcej, żeby chronić kobiety. Chcą, żeby karały napastników.