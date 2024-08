"Zwykły człowiek" znany z celnych ripost. Kim jest Tim Walz?

Tim Walz został przedstawiony jako kandydat na wiceprezydenta demokratów. To gubernator Minnesoty, były nauczyciel, weteran Gwardii Narodowej o korzeniach wprost z amerykańskiej prowincji. To liberał, który dał się poznać jako wyjątkowo błyskotliwy krytyk Trumpa. A jego sformułowanie o tym, że republikanie są "dziwni", stało się wiralem. Czy przeciągnie niezdecydowanych wyborców na stronę demokratów?

Rówieśnik Kamali Harris, 60-letni Tim Walz został kandydatem na jej wiceprezydenta. To demokrata z 20-letnim doświadczeniem politycznym. Od pięciu lat jest gubernatorem Minnesoty. Wcześniej 12 lat zasiadał w Izbie Reprezentantów.

- Nie staram się niczego udowodnić. Po prostu jestem tym, kim jestem i to pokazuję - mówił Tim Walz, gubernator Minnesoty.

Określany jest jako zwykły człowiek, potrafi dotrzeć do wyborców

Walz znany jest z celnych ripost. To on nie tak dawno nazwał Trumpa po prostu dziwnym, co podchwycił sztab Kamali Harris.