Szwajcarki protestują. "W rzeczywistości nie dzieje się nic, żeby polepszyć sytuację kobiet"

Szwajcaria jest znana ze swoich banków i z geopolitycznej neutralności. Z ekskluzywnych zegarków i z czekolady. Jednak nie jest znana z równego traktowania kobiet. To jeden z najbezpieczniejszych i najbogatszych krajów świata. Pod względem kwoty PKB na mieszkańca zajmuje obecnie czwarte miejsce. A jednak właśnie tam kobiety głośno krzyczą, że czas nierówności minął. - Krzyczałyśmy z całej siły, z głębi brzucha. Krzyczałyśmy tak głośno, że aż zaczęłyśmy się trząść. Nasz krzyk połączył się w jeden głos. To było niesamowite uczucie jedności i wspólnoty - mówi Morgan Aeschlimann z Genewy.

Protesty przeciwko dyskryminacji kobiet odbyły się w kilkudziesięciu miastach - jak zwykle 14 czerwca, w rocznicę wpisania równości płci do szwajcarskiej konstytucji. To nie jest krzyk rozpaczy, a raczej gniewu i buntu. Choć trudno w to uwierzyć, Szwajcarki zarabiają o około jedną piątą mniej od Szwajcarów. W Unii Europejskiej ta średnia różnica w płacach między mężczyznami a kobietami wynosi niecałe 13 procent, a w Polsce tylko 4,5 procent. Dlatego symbolicznie uczestniczki protestów uznają, że w Szwajcarii od godziny 15:24 kobiety pracują za darmo. Co więcej, zdecydowana większość kobiet pracuje tam tylko na część etatu, choć deklarują, że wolałyby pełnowymiarową pracę. Nic zatem dziwnego, że w 2023 roku demonstracje odbywały się pod hasłem "płaca, czas, szacunek". - Równe prawa zostały przegłosowane kilka dekad temu, ale wciąż nie zostały wprowadzone w życie. Mówią nam, że nie mamy na co narzekać, bo dostałyśmy to, czego chciałyśmy, ale w rzeczywistości nie dzieje się nic, żeby polepszyć sytuację kobiet - jest zdania Francoise Nyffeler, współorganizatorka protestu.