Swifties wywołają efekt swiftlation? Warszawa czeka na koncert gwiazdy

- Przyleciałyśmy z New Jersey. Moja córka powie wam, co w Swift takiego wyjątkowego - mówi Stacey Khan, fanka Taylor Swift. - Jest niesamowita. Podczas trzy i półgodzinnego występu sprawia, że każdy czuje się zauważony. Jest niezwyciężona - ocenia McKenzie Khan, fanka Taylor Swift.

Efekt swiftlation

Ruch fanów Taylor na rzecz poparcia Kamali Harris

Faktem jest to, że istnieje już ruch fanów Taylor na rzecz poparcia Kamali Harris. "Swifties for Harris to koalicja fanów Taylor Swift zaangażowana w ochronę demokracji w Stanach Zjednoczonych poprzez pracę na rzecz postępowych kandydatów w wyborach lokalnych i krajowych" - czytamy na koncie "Swifties for Kamala" na portalu "X".