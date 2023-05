Strzelanina w autobusie w USA. Kierowca odpowiedział ogniem

Zaczęło się dość spokojnie. Pasażer podszedł do kierowcy autobusu i poprosił o zatrzymanie pojazdu. Kierowca odmówił. Rozmowa zamieniła się w kłótnię. Chwilę później pasażer zrobił krok do tyłu i wyjął broń. Kierowca to samo zrobił ze swoją. Padły strzały, obaj zostali ranni.