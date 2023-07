Specjalny pociąg Putina. Z zewnątrz wygląda niepozornie, ale w środku są luksusy

Jest opancerzony, a w wagonach znajduje się między innymi siłownia, turecka łaźnia czy salon kosmetyczny - w takich warunkach po kraju podróżuje Władimir Putin. Do dokumentów, które opisują specjalny pociąg rosyjskiego prezydenta, dotarła stacja CNN.

Dokumenty ujawnione stacji CNN pokazują, jak Władimir Putin porusza się po kraju w wagonach ociekających luksusem. - Putin wie, że otaczają go wrogowie, dlatego chce czuć się bezpieczny, chroniony - mówi Abbas Galiamow, były twórca przemówień rosyjskiego przywódcy.

Z zewnątrz tak zwany pociąg numer jeden wygląda niepozornie, ale to celowy zabieg. Mocno opancerzone wagony zostały pomalowane i przybrudzone, by wyglądały jak przeciętny rosyjski skład osobowy.

Kilka lat temu do pociągu wpuszczono rosyjską telewizję, która nagrała spotkanie w wystawnym wagonie konferencyjnym. Jednak pozostałych około dwadzieścia wagonów pociągu, z których kilka przeszło remont w zeszłym roku, aż do teraz było owiane tajemnicą.

Budową - jak sami to określają - elitarnych wagonów zajmuje się rosyjska firma Zircon Serwis. Specjalizuje się ona w luksusowych projektach dla przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, w tym Kremla.

Pośród sterty dokumentów przekazanych niezależnemu rosyjskiemu serwisowi Centrum Dossier jest też list z Zircon Serwis, w którym firma informuje o jazdach testowych zamówionego przez Kreml wagonu do użytku sportowo-zdrowotnego. Na dołączonych do listu zdjęciach widać prywatną siłownię Putina umieszczoną w jednym z wagonów. W ubiegłym roku Kreml zamierzał zmodernizować wagon, wymieniając włoskie przyrządy do ćwiczeń na amerykańskie.