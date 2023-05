Skrajnie prawicowa AfD zyskuje w Niemczech na popularności. Jej retoryka trafia na podatny grunt

Z takiej ochrony najwięcej Ukraińców - ponad milion - skorzystało w Niemczech, nieco mniej w Polsce. Do tego do Niemiec znowu ściąga coraz więcej imigrantów z Syrii, Afganistanu czy Turcji. Tylko w 2023 roku w Niemczech może zostać złożonych 300 tysięcy wniosków o azyl. "Ta liczba stanowi wyzwanie dla Republiki Federalnej: brakuje mieszkań, kursów języka niemieckiego, miejsc w przedszkolach" - pisze dziennik "Tagesspiegel". Kanclerz Niemiec obiecuje dodatkowe pieniądze. - Nasza umowa przewiduje, że rząd zmobilizuje dodatkowy miliard euro ponad to, co już udostępnia. Pieniądze zostaną przeznaczone na cyfryzację urzędów imigracyjnych i wsparcie dla lokalnej administracji - zapowiedział kanclerz Niemiec.