Węgierskie władze gościły rosyjskiego ministra zdrowia. Podejmował go szef dyplomacji. Węgry budują z Rosjanami elektrownie jądrową i nie przeszkadza im fakt, że w Ukrainie Rosjanie elektrownię zaminowali, jak podał ukraiński wywiad. Ani najwyraźniej to, że Rosyjscy wojskowi za kredyty zaciągnięte w węgierskich bankach, kręcą swoje interesy.

Kiedy rosyjscy politycy są na Zachodzie całkowicie izolowani, otoczeni tak zwanym kordonem sanitarnym, minister zdrowia Federacji Rosyjskiej jak gdyby nigdy nic składa wizytę w kraju, który należy do Unii Europejskiej i NATO. Nie przyjmuje go ani niższy rangą urzędnik, ani nawet miejscowy minister zdrowia, a sam szef dyplomacji. To wszystko działo się w środę na Węgrzech.