Rosyjscy ochotnicy znów wkroczyli do Rosji. Chętnych ma być coraz więcej

Dzieci, młodzież i dorośli - w sumie kilkaset osób - szli razem przeciwko przemocy. Marsz przeszedł ulicami Sosnowca. Zorganizował go Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystko to, by powiedzieć "stop" wszelkim przejawom agresji - zarówno fizycznej jak i werbalnej. Ale również po to, by powiedzieć "tak" tolerancji i szacunkowi dla innych i "tak" wsparciu i pomocy dla ofiar.