Kreml rekrutuje najemników na Kubie. Młodzi mężczyźni kuszeni wizją zarobku decydują się na wyjazd do Rosji. Przynajmniej część z nich wie, że będzie zatrudniona przez wojsko, ale są zapewniani, że nie zostaną wysłani na front. Kubańczycy szukają lepszego życia, ale wielu z nich nie wie, w co się pakuje - twierdzą dziennikarze Politico.

Syn kobiety, która anonimowo udzieliła wywiadu stacji CNN, jest jednym z wielu młodych zdesperowanych Kubańczyków, którzy w ostatnich miesiącach zdecydowali się na wyjazd do Rosji. Miguel miał naprawiać zniszczoną infrastrukturę, ale zamiast tego trafił na front. - Powiedział, że widział rannych ludzi, że do szpitali trafiają ludzie bez rąk i nóg. Nie przywykł do takiego widoku - opowiada kobieta.