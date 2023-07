Rafa koralowa u wybrzeży Florydy jest zagrożona z powodu wysokiej temperatury wody

czytaj dalej

W niedzielę podczas rządowego pikniku pod hasłem "Z miłości do Polski" Jarosław Kaczyński stwierdził, że "Donald Tusk to prawdziwy wróg naszego narodu". Można lidera konkurencyjnej partii nie lubić i bać się go, jednak publiczne mówienie o nim "ryży" i "niech idzie do swoich Niemiec" pokazuje nie tylko stan emocji, ale też poziom kultury.