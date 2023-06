- Jesteśmy przeciwni wysiłkom Zachodu, który próbuje izolować Rosję i propagować rusofobię: podejście, które głosi, że wszystko, co pochodzi z Rosji, jest złe. Osobiście widziałem, że Zachód nie jest w stanie odizolować Rosji sankcjami. Widzimy spokojne ulice, szczęśliwych ludzi, działającą gospodarkę, a to pokazuje siłę waszego kraju - mówił Manuel Marrero Cruz, premier Kuby.

Poparcie Korei Północnej

- Będzie starał się zrobić wszystko, co w jego mocy, na przykład wysadzenie tamy, może być to też jakiś incydent jądrowy na Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Zrobi wszystko. co w jego mocy, żeby jeśli już zakończyć wojnę, to na jego warunkach - stwierdził rosyjski politolog i ekonomista.