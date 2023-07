Putin próbuje ocieplić swój wizerunek. Zaprosił do Moskwy dziewczynkę z Dagestanu i jej rodziców

Władimir Putin jak najlepszy wujek i ojciec narodu zaprasza do Moskwy i oprowadza po Kremlu ośmiolatkę z Dagestanu, która bardzo chciała poznać prezydenta osobiście. - Nie mogę zbyt często wyjeżdżać z Moskwy, więc postanowiłem zaprosić cię tutaj do mnie z rodzicami - mówił do dziewczynki rosyjski przywódca i pytał 8-latkę, czy podoba jej się Moskwa.