Problemy demograficzne Chin. "Trudno będzie odwrócić ten trend"

Zdaniem ekspertów może mieć to związek ze wzrostem zakażeń koronawirusem, do którego doszło po zniesieniu polityki zerowej tolerancji wobec COVID-19. - Spadek populacji i słaba gospodarka nie są zaskoczeniem dla polityków w Pekinie. Posiadanie dziecka w Chinach jest bardzo drogie, a minęło już trochę lat od odejścia od polityki jednego dziecka - mówi Marc Stewart, korespondent CNN w Pekinie.

Do zakładania rodzin nie zachęcają rosnące koszty życia w miastach. W 2023 roku nasilił się kryzys na rynku nieruchomości. W grudniu prawie 15 procent Chińczyków między 16. a 24. rokiem życia nie miało pracy. W statystykach tych nie uwzględnia się ponad 60 milionów chińskich studentów. - Wielu młodych Chińczyków twierdzi, że wychowanie dzieci jest za drogie. Uważają, że rząd nie zrobił wystarczająco dużo, żeby im pomóc - przekonuje Ben Cavender z China Market Research Group. - Współcześnie dzieciństwo przeładowane jest nauką. Dzieci bardzo szybko doświadczają wypalenia. Wiele z nich nie wie, czym jest radość. Dzieci są pod dużą presją, ale dorośli pod jeszcze większą. To sprawia, że ludzie boją się zakładać rodziny albo wręcz tego nie chcą - dodaje mieszkająca w Pekinie Wang Lan.

Problem pokoleniowy

W Szanghaju organizowane są nawet specjalne wieczorki dla singli. 32-letni Victor liczy na znalezienie swojej drugiej połówki. Mężczyzna marzy o założeniu rodziny, ale pomimo dobrych zarobków, nie jest pewien, czy go na to stać. - Daję sobie rok na zawarcie małżeństwa. Jeśli w tym roku się zaręczę, przygotowania do ślubu zajmą rok. Przygotowanie do ciąży to kolejny rok. Prawdopodobnie zostanę ojcem najwcześniej po skończeniu 35 lat. Jesteśmy opóźnionym pokoleniem - twierdzi Victor Li.