Polityka Orbana uderzyła w węgierskich studentów. Zostali oni odcięci od programu Erasmus

Dziś młodzi Węgrzy cierpią przez działania swojego rządu. Na początku roku Komisja Europejska wykluczyła węgierskie uczelnie publiczne z unijnych programów edukacyjnych i badawczych - Erasmus Plus i Horyzont Europa. Powód to ryzyko defraudacji. Zgodnie z przyjętymi w ostatnich latach przepisami węgierskie uczelnie są prowadzone przez fundacje, a w ich radach zasiadają politycy Fideszu, czyli partii rządzącej. - Mamy zastrzeżenia dotyczące konfliktu interesów ze względu na udział polityków oraz związanego z tym braku przejrzystego wydatkowania funduszy publicznych - wyjaśniał w styczniu 2023 roku Eric Mamer, rzecznik Komisji Europejskiej.

Brak argumentów

Kilka tygodni temu próbę obrony Węgier podjęła specjalna delegacja rządu Viktora Orbana. Racjonalnych argumentów nie było, była za to gra na emocjach. Komisja Europejska została oskarżona o stosowanie podwójnych standardów. Europosłanka Kinga Gal powiedziała, że niedopuszczalne jest to, by Bruksela, która szantażuje węgierski rząd za jego pokojowe, antyimigracyjne i antygenderowe stanowisko, karała niewinny świat akademicki. Rząd Orbana przemilczał fakt, że Komisja Europejska podjęła działania, bo zastrzeżenia co do procedur zarządzania publicznymi uczelniami na Węgrzech w grudniu 2022 roku wyrazili ministrowie finansów krajów członkowskich Unii, a więc argument o uprzedzonych eurokratach Brukseli nie ma racji bytu.