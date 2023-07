Policja bada nowy trop w sprawie śmierci Tupaca. Raper został zastrzelony 27 lat temu

Muzyka Tupaca nadal żyje, mimo że od jego śmierci minęły prawie trzy dekady. Pozostają też pytania o to, co wydarzyło się tego dnia, kiedy zginął i kto mógł do niego strzelać. Śledczy w sprawie badają nowe tropy. Przeszukali dom na przedmieściach Las Vegas.

Został zamordowany 27 lat temu, a sprawa jego śmierci jest nierozwiązana do dziś, ale być może policja jest coraz bliżej prawdy i odpowiedzi na pytanie, kto zabił Tupaca.

"To sprawa, która pozostała nierozwiązana i mam nadzieję, że pewnego dnia to zmienimy" - oświadczył porucznik policji w Las Vegas Jason Johansson.

Po prawie trzech dekadach od śmierci jednego z najbardziej wpływowych raperów w dziejach, śledczy dokonali przeszukania domu w mieście Henderson w Nevadzie. Jak relacjonują świadkowie, na miejscu w poniedziałek około godziny 22 pojawiło się kilkanaście samochodów metropolitalnej policji z Las Vegas.

- Jestem zaskoczony. To dobrzy sąsiedzi. Nie znam ich osobiście, ale nie miałem z nimi też większych problemów - mówi Zachary Perez, mieszkaniec Henderson.

Dom ma należeć do Duane'a Keitha Davisa, członka kalifornijskiego gangu Wschodnie Wybrzeże. To właśnie spór z gangiem miał być powodem, przez który doszło do zabójstwa artysty. - Ta teoria o związku Davisa ze śmiercią Tupaca pojawia się od lat, a nikt się jej nie przyglądał. Gdzie były służby przez te lata? To jedna z zagadek. Minęło prawie 30 lat - zwraca uwagę Mopreme Shakur, przyrodni brat Tupaca Shakura.

Zabójstwo rapera

Nieruchomość znajduje się 25 kilometrów od Las Vegas. To tam 7 września 1996 roku zginął pochodzący z Nowego Jorku Tupac Shakur. Przyjechał do jednego z hoteli, by zobaczyć walkę bokserską swojego przyjaciela Mike'a Tysona. Gdy opuszczał imprezę samochodem, w jego stronę padło 12 strzałów. Pięć kul raniło rapera. W sprawie nikt nigdy nie usłyszał zarzutów.

- Moja rodzina jest straumatyzowana, moja siostra, córka. Wszyscy jesteśmy straumatyzowani. Członkowie rodziny umierają, czekając na to aż coś się w tej sprawie wydarzy, aż ktoś podejmie jakieś działanie - mówi przyrodni brat Tupaca.

Tupac Shakur Michael Ochs Archives

Tupac Shakur podczas zaledwie 5-letniej kariery sprzedał 75 milionów płyt na całym świecie. Magazyn "Rolling Stone" umieścił go na 86. miejscu wśród 100 największych artystów wszech czasów. W czerwcu tego roku w Hollywood Walk of Fame odsłonięto gwiazdę z jego nazwiskiem.

- Tupac od zawsze był stworzony do czegoś wspaniałego i jako jego młodsza siostra miałam wielki zaszczyt oglądać go z bliska, w pełnej okazałości. Jego gwiazda w niebie zaświeci dziś nieco jaśniej, bo znów sprawił, że wszyscy jesteśmy z niego bardzo dumni - mówiła na uroczystości Sekyiwa "Set" Shakur, siostra zamordowanego rapera.

Tupac studiował aktorstwo, poezję, jazz i balet. Chociaż urodził się w Nowym Jorku, to całe dzieciństwo spędził w Kalifornii. Muzyk miał problemy z prawem. Był skazany między innymi za wykorzystanie seksualne, za co odsiedział karę 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Autor:Justyna Zuber

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS