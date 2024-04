Zmienia się podejście społeczeństwa węgierskiego do Viktora Orbana i jego partii. W stolicy kraju odbył się antyrządowy protest, którego organizatorem był Peter Magyar. 43-letni prawnik, związany kiedyś z ugrupowaniem Orbana, chce być nowym głosem opozycji i głównym przeciwnikiem węgierskiego premiera.

- Nie wezwałem was tutaj, nie zacząłem tego całego ruchu, tylko po to, żeby obalić obecną elitę władzy. Chcę rozpocząć nową erę. Jestem iskrą, która uruchomi całą maszynę - mówił Magyar na wiecu opozycji.

W sobotnim marszu wzięło udział, według różnych źródeł, od kilkudziesięciu do 100 tysięcy uczestników. Nie zniechęca ich to, że przez lata nowy lider opozycji był związany z ugrupowaniem Orbana, Fideszem, a jego była żona stała na czele Ministerstwa Sprawiedliwości i firmowała pseudoreformy sądownictwa. To sam Magyar ujawnił, że jego była żona miała ręcznie sterować prokuraturą, a na jej polecenie z niewygodnych dla władzy akt sądowych miały być usuwane dowody. Kobieta wycofała się z polityki, a teraz jej były mąż właśnie chce powołać nową partię opozycyjną.