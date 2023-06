Parada Równości w Warszawie. Komentarze zagranicznych mediów

czytaj dalej

Mamy do czynienia z nierzetelnym działaniem, czy nawet tak jak określił to NIK, z nielegalnym działaniem - mówiła w "Faktach po Faktach" posłanka KO Katarzyna Lubnauer, odnosząc się do raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat dotacji z resortu edukacji i nauki. Senator niezależny i były szef NIK Krzysztof Kwiatkowski oceniał, że w tej kwestii "prokuratura powinna działać z urzędu".