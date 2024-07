Pandemia, inflacja, wojny - kadencja Joe Bidena przypadła na burzliwe czasy. Jaki jest bilans jego prezydentury?

Zanim odsunął Donalda Trumpa od władzy, przez ponad 30 lat był senatorem, a potem przez osiem lat pełnił funkcję wiceprezydenta u boku Baracka Obamy. Joe Biden urząd prezydenta obejmował w trudnym dla Ameryki momencie. Pandemia, inflacja, wojna Putina - to największe wyzwania tej kadencji. Amerykanie przyglądają się też kwestiom migracji, pamiętają również obrazy chaotycznego odwrotu swoich wojsk z Afganistanu.

Dla wielu Amerykanów był nadzieją na lepsze jutro, szansą na zjednoczenie kraju spolaryzowanego przez Donalda Trumpa. Joe Biden o Białym Domu marzył od lat 80. W styczniu 2021 roku obejmował urząd jako najstarszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych.

- Ze sprawami krajowymi poradził sobie wyjątkowo dobrze, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, w jakim stanie jego poprzednik opuścił urząd - ocenia Benjamin Radd, politolog z UCLA.

Kiedy Joe Biden zasiadał w Białym Domu, świat zmagał się z pandemią COVID-19 i stale rosnącą liczbą zakażeń. W marcu 2021 roku uruchomił pakiet pomocowy o wartości prawie dwóch bilionów dolarów, który zagwarantował między innymi szybszą dystrybucję szczepionek i testów, a także pomoc dla osób dotkniętych kryzysem. Po serii lockdownów Stany Zjednoczone otrząsnęły się po pandemii szybciej niż pozostałe kraje grupy G7.

Prezydentura Joe Bidena była pełna kontrastów

"Joe Biden pomógł zakończyć pandemię, stworzył miliony miejsc pracy, obniżył ceny leków na receptę, uchwalił pierwszy od 30 lat ważny akt prawny dotyczący bezpieczeństwa broni" - czytamy w komunikacie byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy.

Podobnie jak większość jego kariery politycznej, prezydentura Bidena była pełna kontrastów. Joe Biden podpisał ustawy dotyczące między innymi rozwoju infrastruktury, ożywienia gospodarczego i walki z katastrofą klimatyczną. W czasie jego urzędowania utworzono rekordową liczbę 15 milionów nowych miejsc pracy.

Szybko rosnącą po pandemii inflację udało się zahamować. Gorzej było z kryzysem imigracyjnym na granicy z Meksykiem. Tylko w grudniu 2023 roku amerykańska straż graniczna zatrzymała 250 tysięcy osób, które próbowały nielegalnie dostać się do kraju. Przeciwnicy jednoznacznie stwierdzili, że to skutek błędnej polityki Bidena.

- Ameryka ma obecnie jedną z najsilniejszych gospodarek na świecie, więc polityka Joe Bidena zaczyna przynosić efekty. Dlatego myślę, że kiedy ludzie będą patrzeć na to, czego Biden dokonał jako prezydent, będą mieli wiele szacunku dla pracy, którą wykonał - mówi Darrell M. West z Instytutu Brookingsa.

Stał się jednym z najważniejszych przywódców od czasu zakończenia zimnej wojny

"Zaszczytem mojego życia była i pozostaje praca dla Joe Bidena przez minione 22 lata. Biden przywrócił przywództwo Stanów Zjednoczonych na świecie i dokonał historycznych osiągnięć jako prezydent" - czytamy we wpisie sekretarza stanu Antony'ego Blinkena na platformie "X".

Od początku objęcia prezydentury Joe Biden podkreślał, że Ameryka wraca do należnej jej roli na arenie międzynarodowej. Kiedy w lutym 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę, szybko zajął zdecydowane stanowisko, jednocząc wokół siebie liderów Zachodu i stając się jednym z najważniejszych przywódców od czasu zakończenia zimnej wojny.

Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie wsparcie warte miliardy dolarów. Biden mobilizował inne kraje do tego samego. W lutym 2023 roku Joe Biden odwiedził Kijów.

- Zawsze będziemy wdzięczni prezydentowi Bidenowi za jego przywództwo. Wspierał nasz kraj podczas najbardziej dramatycznego momentu w historii, pomagał nam, żeby nie dopuścić do tego, by Putin okupował nasz kraj, kontynuował pomoc dla nas w czasie tej strasznej wojny - czytamy we wpisie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na platformie "X".

"Jest wielkim prezydentem i okazał się też wielkim patriotą". Jak Polska dzisiaj mówi o Joe Bidenie? Arleta Zalewska/Fakty TVN

Nie wszystko poszło gładko

To za prezydentury Joe Bidena doszło do rozszerzenia NATO. Do Sojuszu dołączyły Szwecja i Finlandia. Według fińskiego prezydenta było to możliwe dzięki silnemu wsparciu i wkładowi Joe Bidena.

Od momentu objęcia urzędu prezydent Stanów Zjednoczonych wielokrotnie spotykał się z krytyką. Jego reputacji zaszkodziło między innymi chaotyczne wycofanie amerykańskich wojsk z Afganistanu latem 2021 roku.

- Pozostaje jeszcze kwestia trwającego konfliktu między Izraelem a Hamasem oraz fakt, że nie doszło jeszcze do zawieszenia broni i uwolnienia zakładników. Pojawiają się pytania, czy prezydent Biden mógł lub powinien był zrobić więcej, aby doprowadzić do zakończenia tej wojny - zwraca uwagę Benjamin Radd.

Joe Biden do świata polityki wszedł ponad 50 lat temu. Był piątym najmłodszym senatorem w historii Stanów Zjednoczonych i najdłużej urzędującym senatorem ze stanu Delaware. Zasiadał w senackich komisach do spraw sądownictwa i spraw zagranicznych. Był jednym z czołowych ekspertów w zakresie polityki międzynarodowej. Przez osiem lat pełnił funkcję wiceprezydenta u boku Baracka Obamy, ale jak sam przyznał, rezygnując z ubiegania się o reelekcję, to pełnienie funkcji prezydenta był największym zaszczytem w jego życiu.

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS