Zaostrza się konflikt w zakładach motoryzacyjnego giganta. Kanclerz ma propozycję

Już drugi strajk ostrzegawczy pracowników Volkswagena w Niemczech zakończył się bez porozumienia. Pracownicy fabryk nie chcą zgodzić się na redukcję wynagrodzeń i cięcie etatów. Co najwyżej zamrożenie podwyżek, ale dopiero tych, które w przyszłości zostałyby wynegocjowane. To nie jest jedyna niemiecka firma, która tnie koszty. Kanclerz Niemiec tuż przed wyborami proponuje program pomocowy.

Pracownicy Volkswagena zorganizowali czterogodzinny strajk ostrzegawczy. Prawie 70 tysięcy związkowców z dziewięciu niemieckich zakładów protestowało przeciwko zamykaniu fabryk i obniżaniu pensji, a takie kroki od kilku miesięcy zapowiada zarząd koncernu, który plany tłumaczy najtrudniejszą od lat sytuacją firmy. To jednak nie przemawia do tysięcy pracowników.

Elektryki vs. spalinowe

Elektryki vs. spalinowe TVN24 BiS

Czego domagają się związkowcy?

Związkowcy zaproponowali koncernowi, by przyszłe nienegocjowane jeszcze podwyżki, nie trafiały do pracowników, a do specjalnego funduszu mającego na celu zrównoważenie pracy w krótszym wymiarze godzin.