Niemcy chcą zliberalizować prawo dotyczące marihuany. "Nasze rozwiązanie jest atakowane z obu stron"

Marihuana jest groźna - zwłaszcza dla młodzieży. Dlatego częściowo ją legalizujemy - tłumaczy niemiecki minister zdrowia. Dorosły Niemiec będzie mógł na własny użytek uprawiać w domu do trzech sadzonek konopi indyjskich i posiadać do 25 gramów marihuany. O szkodliwym działaniu konopi indyjskich ma przypominać szeroko zakrojona kampania informacyjna, skierowana głownie do nieletnich. - Każda młoda osoba będzie wiedzieć, jeśli używam marihuany, jeśli robię to regularnie, to niszczę swój mózg - mówi Karl Lauterbach, minister zdrowia Niemiec. Niemiecki rząd przyjął projekt ustawy w sprawie legalizacji marihuany. Nowe prawo będzie musiało jeszcze przejść przez parlament. Ma wejść w życie do końca roku.