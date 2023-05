Nie trzeba samemu rzucać palenia. W Belgii można to zrobić z drugą osobą

Mężczyzna palił, odkąd ukończył 18. rok życia. Od tamtej pory próbował rzucać palenie kilkanaście razy. Dziś nie jest w tym sam - wspiera go Sophie. - Chodzi o pomoc na pierwszym etapie. Oczywiście wola palacza, by rzucić, jest niezbędna. Obecność kolegi czy koleżanki na starcie polega na tym, żeby od czasu do czasu wykonać do niego telefon lub wysłać krótką wiadomość - wyjaśnia Sophie Adam, koleżanka Nicolasa.