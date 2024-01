Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania raka mózgu. "Nieinwazyjna i niedroga"

To może być przełom w świecie medycyny. Naukowcy informują, że stworzyli bardzo przyjazny dla pacjenta i skuteczny sposób na wykrywanie nowotworów mózgu - w postaci testu z wykorzystaniem pobranej krwi. To wyjątkowo potrzebny wynalazek, bo może sprawić, że choroby będą wykrywane wcześniej, a zatem uda się uratować większą liczbę pacjentów. Zwłaszcza tych, u których problem pojawił się w bardzo trudno dostępnych miejscach.

Mieli wiele planów na przyszłość, ale ich szczęście przerwała choroba. Lekarze wykryli u Jamiego guza mózgu. Mężczyzna zmarł zaledwie kilka miesięcy po ślubie. - Wiedzieliśmy, że sprawa jest poważna. Nie mieliśmy żadnych złudzeń co do tego, że nie będzie to łatwe. To był chyba jeden z najgorszych momentów jego choroby. Ta niewiedza dotycząca tego, co może się wydarzyć. Jeśli udałoby się przyspieszyć stawianie diagnozy, myślę, że emocjonalnie to wszystko byłoby dużo łatwiejsze dla wielu pacjentów i ich bliskich - twierdzi Sarah Freeman, wdowa po pacjencie, który zmarł na raka mózgu.