Narkotykowa rewolucja w Oregonie nie wypaliła. "Intencje były dobre"

To miał być społeczny eksperyment. Rewolucyjne podejście, które wyzwoli Oregon z narkomanii. - Przez całe lato siedzieliśmy na ulicy. Nie trzeba było popadać w paranoję, bać się policji. Braliśmy wszystko, na co mieliśmy ochotę i nikt się niczym nie przejmował - mówi bezdomny John Hood, który jest uzależniony od narkotyków.

Trzy lata temu Oregon - jako pierwszy stan w historii - zdekryminalizował posiadanie małej ilości wszystkich narkotyków. Tych twardych - jak heroina czy kokaina - również. Zmiana prawa była popierana przez ponad połowę mieszkańców. Błyskawicznie okazało się jednak, co tak naprawdę oznacza łatwy dostęp do narkotyków.

Eksperyment się nie udał, a na ulicach Portland osoby uzależnione można spotkać dosłownie co krok. - Intencje były dobre. To naprawdę miało pomóc ludziom zmagającym się z uzależnieniem otrzymać pomoc. Niestety, teraz już widzimy, że to nie zadziałało. Nie ma żadnego przymusu, więc co raz mniej ludzi zgłasza się na leczenie - przyznaje Max Williams, aktywista działający na rzecz przeciwdziałania narkomanii.