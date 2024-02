Mija rok od tragicznego trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. 9-letnia Ela wciąż boi się kolejnego

Trzęsienie ziemi trwało minutę i dwadzieścia sekund, ale wtedy czuło się, jakby to było całe życie - wspomina Rama Daaboul z Aleppo. - Pierwsze, co zrobiłam, to wzięłam moją dwuletnią córkę i modliłam się, żeby Bóg nam pomógł. Najbardziej niszczące było dla mnie to, że moja dwuletnia córka pamiętała po tym wszystkim tylko trzy słowa: trzęsienie ziemi, ziemia, strach - dodaje.