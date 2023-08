Miał przebite płuca i ranną nogę. Życie uratował mu operator drona

Operatorzy drona mieli inne plany: szykowali wodę, opatrunki i list z instrukcją. Następnie wysłali drona w kierunku rannego. Odnaleźli Serhija i zrzucili ładunek. Z początku mężczyzna nie wiedział, czy to przesyłka od swoich, czy granat zrzucany przez Rosjan. - Gdy się czołgałem, dron wisiał nade mną cały czas. Nie wiedziałem czy to nasz, czy obcy. To była loteria - dodaje Serhij.

Nieoczekiwana pomoc

Zaledwie kilka kilometrów dalej wybawienie dla innego rannego przyszło z zupełnie nieoczekiwanej strony. Natarcie przeprowadzone przez siły ukraińskiej Gwardii Narodowej zmusiło Rosjan do odwrotu. W nawale artyleryjskiej ciężko ranny został rosyjski dowódca. Jego ludzie zostawili go. Uznano go za zmarłego. Jednak ukraińskie nagranie dowodzi, że przeżył. Rannego Rosjanina opatrzono.

Z rosyjskich mediów wynika, że żołnierz pozostawiony przez towarzyszy od swoich przełożonych dostał pośmiertne odznaczenie. Ci, którzy go znaleźli, mówią, że Rosjanin żałował, że przeżył. - Powiedzieliśmy mu "nie próbuj sztuczek, bo zginiesz". Wtedy powiedział nam, żebyśmy go dobili. Zaproponowałem mu, żeby sam to zrobił, jednak on odmówił. To mój wróg. Wcale nie chciałem go ratować, ale taki dostałem rozkaz. Rozkaz to rozkaz. Oni mają naszych ludzi, więc można go za kogoś wymienić - tłumaczy żołnierz o pseudonimie Technik z Oddziału Szturmowego z 15. Brygady Gwardii Narodowej.