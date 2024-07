Ma być ekologicznie i bezpiecznie. Paryż przygotowuje się na igrzyska

Powodem takiej decyzji organizatorów igrzysk są nie tylko znakomite warunki do uprawiania tej dyscypliny w Oceanii. Polinezja jest uznawana za miejsce narodzin surfingu - jego początki mogą sięgać nawet XII wieku. - Igrzyska olimpijskie wracają do miejsca, w którym narodził się surfing. Pokażą światu, skąd się wzięło surfowanie, jak to się zaczęło, kulturę ludzi, którzy zapoczątkowali surfing. To wspaniała historia - uważa Vahine Fierro, surferka z Polinezji Francuskiej.