"Ludzie tutaj wiedzą, że umrą z biedy". Młodzi desperacko chcą wyjechać z Indii

"Zrób to albo zgiń" - dziś przed takim dylematem stoi wielu młodych mieszkańców Indii. Bieda i brak perspektyw zmusza ich do wyjazdu z kraju. Szukając lepszego jutra, decydują się na długą i ryzykowną podróż do Stanów Zjednoczonych. Zdesperowani płacą przemytnikom tysiące dolarów, aby móc dotrzeć do celu. Szlak przemytniczy, nazywany trasą osła, często jest dla nich kresem marzeń o dostatniej przyszłości. Wielu z nich traci życie lub trafia w ręce służb granicznych. Aby sprawdzić, jak wygląda przemyt ludzi, do Indii udał się reporter CNN Ivan Watson.

Wędrówka przez dżunglę i przekraczanie rzek - bloger z Indii pokazał swoją podróż przez Amerykę Środkową do granicy z Meksykiem. Prawie 100 tysięcy mieszkańców Indii przekroczyło nielegalnie granicę Stanów Zjednoczonych w zeszłym roku. Podróż ta przez wielu nazywana jest "trasą osła".

Ankit Chaudhary, student prawa z Indii, chce wyemigrować do USA. - Trasa osła to nielegalna trasa, która nie jest dozwolona przez rząd Stanów Zjednoczonych. Prowadzi przez wiele krajów. Po jej pokonaniu trzeba jeszcze przekroczyć mur w USA - mówi Ankit Chaudhary, student prawa, który chce wyemigrować do Stanów Zjednoczonych.

Ankit Chaudhary jest 24-letnim studentem prawa, który marzy o migracji do Stanów Zjednoczonych, aby uciec przed bezrobociem w Indiach. - Nie mam innego wyjścia z powodu bezrobocia - mówi.

Przemyt do USA

Nie jest on jedynym młodym mieszkańcem Indii, który desperacko chce wyjechać. To jedna z konsekwencji wysokiego bezrobocia wśród młodych ludzi. W kraju jest wiele osób zajmujących się pomaganiem młodym w wyjeździe za granicę.

Można tamu znaleźć ludzi, którzy pomagają Hindusom w uzyskaniu wiz na studia za granicą. Chaudhary twierdzi, że można również znaleźć przemytników, którzy specjalizują się w pokonywaniu "trasy osła". - Przemycą taką osobę nielegalnie do Stanów Zjednoczonych - mówi Ankit Chaudhary.

Migranci. Szlak między Jemenem a Afryką Reuters Archive

- Od 150 do 200 osób - mówi jeden z przemytników zapytany, ilu osobom pomógł przedostać się do Ameryki, pokonując tę trasę. - Za około 48 tysięcy dolarów agent poleci do Salwadoru i przemyci cię drogą lądową do granicy z meksykiem - dodaje.

"Zrób to albo zgiń"

Liczba indyjskich migrantów przekraczających granicę z USA wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat. Dwóch indyjskich przemytników powiedziało CNN, że w ostatnim czasie prawie przestali wysyłać migrantów do Stanów Zjednoczonych, po tym jak administracja Bidena ograniczyła rozpatrywanie wniosków azylowych.

We wrześniu służby celne i straż graniczna odnotowały najniższą liczbę migrantów przekraczających granicę amerykańsko-meksykańską od 2020 roku.

To niewielka pociecha dla Rajeeva Kumara. W zeszłym roku jego brat opuścił rodzinną farmę i wyruszył za ocean przez "trasę osła". Kumar twierdzi, że władze indyjskie zwróciły jego ciało prawie pięć miesięcy później. Mężczyzna został zastrzelony przez przestępców na brzegu rzeki będącej granicą Gwatemali z Salwadorem.

Teraz jedyny ocalały mężczyzna sam uprawia pola należące do rodziny. - Ludzie tutaj wiedzą, że umrą z biedy, więc uważają, że lepiej jest wyjechać i podjąć ryzyko, na zasadzie "zrób to albo zgiń" - mówi Rajeev Kumar.

To błędne koło ubóstwa i nielegalnej migracji, która pustoszy społeczność w tej części Indii.

Źródło: CNN