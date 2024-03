Lekarze dawali mu pół roku życia. Właśnie trafił do Księgi rekordów Guinnessa

Lekarze dawali mu pół roku życia. A on? Właśnie trafił do Księgi rekordów Guinnessa. Bo z nowym sercem żyje już od prawie 40 lat. Pochodzący z Holandii Bert, po transplantacji, prowadzi aktywny tryb życia, założył rodzinę, ma dwoje zdrowych dzieci. Ma też nadzieję, że jego historia stanie się inspiracją dla innych.

- Lekarze dawali mi sześć miesięcy. Miałem dożyć do Bożego Narodzenia - wspomina Bert Janssen, pacjent po przeszczepie serca. Bert diagnozę usłyszał, gdy miał 17 lat. Po wystąpieniu objawów grypopodobnych lekarze wykryli u niego kardiomiopatię - schorzenie wpływające na zdolność serca do pompowania krwi. Holender trafił na listę oczekujących na przeszczep. Kilka miesięcy później znalazł się dawca.

Nie się, że będzie żył tak długo

- Prawie w ogóle nie myślę o tym, że jestem po przeszczepie. Nie spodziewałem się, że będę żył tak długo. Nigdy nie patrzyłem tak daleko w przyszłość - przyznaje Janssen. 39 lat i 100 dni po operacji Bert trafił do Księgi rekordów Guinnessa jako najdłużej żyjący pacjent po przeszczepie serca. Poprzedni rekord został ustanowiony w 2021 roku i należał do Kanadyjczyka, który z przeszczepionym sercem żył prawie 35 lat.

- Przyjaciel powiedział mi, że do Księgi rekordów Guinnessa trafiła osoba po przeszczepie, która żyła krócej ode mnie. Zapytał, dlaczego to ja nie trafiłem do księgi. Powiedziałem, że nie widzę w tym sensu, ale mój przyjaciel stwierdził, że jest mu to potrzebne. Powiedział, że jestem dla niego przykładem - opowiadał Holender.