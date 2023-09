Niektóre kraje dostały już kolejną transzę unijnych środków, a Polska wciąż nie złożyła wniosku o wypłatę

Miliardy z funduszu odbudowy po pandemii płyną do większości unijnych państw już od dwóch lat. Hiszpania otrzymała już połowę środków, o które zawnioskowała do Brukseli w swoim planie odbudowy. 37 miliardów euro to gigantyczna kwota, którą Madryt przeznacza na inwestycje. Jeśli porównać to z sytuacją Polski, która nie otrzymała nic, to ogromna przewaga konkurencyjna.