Kim Dzong Una zastąpi jego córka? "Władza zostanie utrzymana. Pozostanie w rękach jednej rodziny"

Najpotężniejszy człowiek w Korei Północnej przemówił do kobiet. Kim Dzong Un - ocierając łzy - wzywał matki do rodzenia dzieci i przeciwdziałania kryzysowi demograficznemu. Zdaniem obserwatorów w kraju niezachwianie panuje patriarchat, ale dostrzeżono pewne zmiany.

Z kolei zdjęcie Kim Dzong Una z córką podczas próbnego wystrzelenia pocisku rakietowego pod koniec 2022 roku wywołało na świecie poruszenie. To było pierwsze ze starannie zainscenizowanych zdjęć Kima pokazujących go z nastoletnią córką, co wywołuje dyskusje na temat sukcesji.