"Kampania w cieniu wojny". Zachodnie media reagują na ogłoszenie w Polsce terminu wyborów

To będą najważniejsze wybory w Polsce od 1989 roku. Stawką jest demokracja w Polsce - ocenia słynny brytyjski historyk Timothy Garton Ash. Z kolei zagraniczne media - po tym jak Andrzej Duda wyznaczył termin wyborów parlamentarnych na 15. dzień października - zwracają uwagę na jeszcze inny kontekst - że Polki i Polacy pójdą do lokali wyborczych, gdy w Ukrainie toczy się wojna, a zagrożenie z terenu Białorusi rośnie.

Zagraniczne media w swoich relacjach zauważają, że w przedwyborczych sondażach nieznacznie prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, ale partia rządząca raczej nie uzyska po wyborach większość pozwalającej na samodzielne rządy. Niemiecki portal MiGAZIN zwraca uwagę czytelników na Konfederację i ocenia, że "Polska od ośmiu lat ma prawicowo-konserwatywny rząd. Ale w następnych wyborach PiS musi bać się o swoją większość. Ich potencjalni pomocnicy to młodzi chłopcy, którzy są jeszcze bardziej na prawo". Kwartalnik "Europejski Konserwatysta" zauważa, że nastroje młodych Polaków radykalizują się. Magazyn pisze, że tylko 5 procent nowych wyborców popiera PiS, a "68 procent osób w wieku od 18. do 21. lat stwierdziło, że ma zupełnie inny zestaw poglądów politycznych niż ich rodzice, podkreślając fakt, że w Polsce załamuje się konsensus, który nastał po demokratyzacji kraju".

Reakcja niemieckich mediów

Niemieckie media publiczne z konsternacją przyjęły propozycję debaty, którą premier Mateusz Morawiecki wystosował do przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera. Redakcja "Tagesschau" pisze o kolejnej tyradzie PiS przeciwko Niemcom. Warszawski korespondent ARD w radiowej relacji przytoczył słuchaczom szereg antyniemieckich wypowiedzi, które padły ostatnio z ust polityków PiS. - Szef PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że Niemcy chcą sprywatyzować polskie lasy z pomocą Unii Europejskiej i zakazać Polakom zbierania grzybów. Po słowach Webera minister edukacji napisał na Twitterze "to wy jesteście wrogami demokracji". Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny udostępniła tweet, w którym napisano, że Hitlera można usunąć z Niemiec, ale nie z niemieckich polityków - przekazał Martin Adam.

O wspomnianej w relacji quasi-aferze wokół polskich grzybów pisze też brukselskie "Politico" w artykule "Polska kampania w cieni grzybów". Autor tekstu Nicolas Camut ocenia, że "grzyby to kuszący przysmak, który jest też groźny, jeśli nie do końca wiesz, co robisz. To zdanie jest prawdziwe zarówno kiedy chcesz je zjeść, jak i wtedy, kiedy chcesz ich użyć do zdobycia politycznych punktów - przekonał się o tym Jarosław Kaczyński". Skąd ta ocena? Portal przytoczył wypowiedź prezes PiS, który stwierdził, że Unia Europejska, czyli Niemcy, chce zakazu chodzenia na grzyby. Potem zacytował wiceszefa Stowarzyszenia Na Grzyby, który twierdzi, że to obecna władza odpowiada za fatalną sytuację w polskich lasach.