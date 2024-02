Jeden ze wszystkich, wszyscy za jednego. To "święte zobowiązanie" członków NATO

Zimna wojna właśnie się rozpoczęła. Rosła wzajemna nieufność między Wschodem i Zachodem. By zabezpieczyć się przed mocarstwowym ambicjami Związku Radzieckiego, 12 państw pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych powołało NATO - nową polityczno-wojskową organizację międzynarodową. 4 kwietnia 1949 roku podpisano w Waszyngtonie Traktat Północnoatlantycki. - To prosty dokument. Narody, które go podpisały, zobowiązują się do stosowania pokojowych zasad Narodów Zjednoczonych oraz utrzymywania przyjaznych stosunków i współpracy gospodarczej. Zobowiązują się do prowadzenia konsultacji, gdy terytorium lub suwerenność któregoś z państw będzie zagrożona. Zobowiązują się przyjść z pomocą, gdy którekolwiek z państw zostanie zaatakowane - mówił w 1949 roku prezydent USA Harry Truman. Ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman odniósł się w ten sposób do najważniejszego zapisu Traktatu. Chodzi o artykuł piąty mówiący o tym, że zbrojna napaść na którekolwiek z państw Sojuszu jest uznawana za napaść przeciwko wszystkim.