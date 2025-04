Javier Milei rządzi już prawie półtora roku. Nie wszystkim podobają się radykalne cięcia. "Chcemy odzyskać godność"

"Latynoski Trump" rządzi Argentyną od grudnia 2023 roku i ma rezultaty. Inflacja spadła 10-krotnie. To rezultat polityki bezwzględnych cięć, które Javier Milei obrazował występami z piłą mechaniczną. Tymczasem Argentyńczycy widzą głodowe emerytury, rosnące bezrobocie i cięcia wydatków socjalnych. Ostatni strajk generalny zatrzymał niemal cały kraj.

Ofiarami tej polityki stali się przede wszystkim najbiedniejsi, dlatego już trzeci raz w ciągu półtora roku Argentyńczycy ogłosili strajk generalny. - Pociągi nie jeżdżą, więc muszę poszukać innego transportu, ale wierzę, że wszyscy mają prawo strajkować, a wobec tego, co wyczynia obecny rząd, protestów powinno być jeszcze więcej - mówi Hugo Velazquez, mieszkaniec Buenos Aries.

- Chcemy odzyskać godność, którą rząd nam odebrał. Zabrali nam pieniądze, środki do życia, leki, a po tym wszystkim prezydent urządził grilla, gdzie świętował to, co udało mu nam się zabrać - mówi Walter Piriz, emeryt, który wziął udział w proteście.