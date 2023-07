Izraelczycy bronią wolności sądów. Pojawiają się liczne porównania do zmian w sądownictwie w Polsce

Według dziennika "The Jerusalem Post" uczestnicy protestu w izraelskiej Hajfie przynieśli ze sobą polską kiełbasę. Miała symbolizować to, że zdaniem demonstrantów rząd Izraela postępuje podobnie jak polskie władze: stosując taktykę salami, kawałek po kawałku pozbawia swoich obywateli demokratycznych praw. Podobne demonstracje miały w weekend miejsce w 150 miastach Izraela. Kilkaset tysięcy ludzi już 26. tydzień z rzędu protestowało przeciwko kontrowersyjnej reformie sądownictwa forsowanej przez rząd Netanjahu. - Przyszłam na protest, tak jak przez ostatnie 25 tygodni, by Izrael pozostał demokracją, by ocalić to, co stworzyliśmy tutaj w ciągu ostatnich 75 lat. By Izrael pozostał nowoczesnym i wolnym krajem, niesamowitym miejscem do życia - mówi uczestniczka protestu.