Izrael opublikował nagrania z kamery terrorysty, który brał udział w ataku Hamasu

Telewizja CNN dotarła do zapisów z kamer, które terroryści Hamasu mieli na sobie 7 października, czyli w dniu, który na zawsze zmienił Bliski Wschód. Widać na nich przekroczenie granicy, przygotowania do ataku i same ataki. Nagrania zrobił mężczyzna, który przedstawia się jako 24-latek i ojciec. Widać też jego ostatnie momenty, kiedy brał udział w ataku na izraelską bazę wojskową.