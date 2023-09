Iran chce zaostrzyć prawo dotyczące hidżabu. "Jeśli się wycofają, to stracą poparcie swoich zwolenników"

- Nie zgadzam się z tym prawem. Oni mówią, że to jest zgodne z zasadami obowiązującymi w społeczeństwie, ale nikt nie pytał ludzi, co o tym sądzą - mówi mieszkaniec Teheranu. Uchwalone przez parlament nowe prawo jeszcze nie weszło w życie, ale jest tylko kwestią czasu, aż zacznie obowiązywać. Już teraz władze zachęcają do składania donosów na niewłaściwie ubrane kobiety. Można to zrobić na przykład za pomocą specjalnej rządowej aplikacji. Nakaz zasłaniania głowy i noszenia długich, luźnych strojów obowiązuje wszystkie kobiety oraz dziewczynki wchodzące w okres dojrzewania. Jednak na ulicach Teheranu widać też kobiety, które ryzykują i do tych zasad się nie stosują. - Uważam, że rząd się nie cofnie. To jest zgodne z ich ideologią, więc jeśli się wycofają, to stracą poparcie swoich zwolenników - skomentował Sajad, student politologii.