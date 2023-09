Od "imprezy informatyków" do międzynarodowych karier. Ich śladami mogą pójść kolejne pokolenia

Czterech młodych matematyków siedzących na stołówce w szarych swetrach - to zdjęcie biło rekordy popularności w internecie. Dla wielu tak przez lata wyglądała "impreza informatyków". - Wspominam bardzo dobrze te czasy. To zdjęcie było z olimpiady matematycznej. Z obozu olimpiady matematycznej dla laureatów - mówi Tomasz Czajka, programista, jeden z bohaterów zdjęcia. Jednak fotografia kryje jeszcze jedną historię - historię ogromnego sukcesu. Trzech z uwiecznionych na zdjęciu mężczyzn zrobiło międzynarodową karierę. Największe sukcesy odniósł Tomasz Czajka. Programista pracował między innymi w firmie kosmicznej SpaceX. - Pracowałem przez 6,5 roku nad nawigacją pojazdu Dragon, pojazdu załogowego, który zawozi teraz ludzi na Międzynarodową Stację Kosmiczną - mówi Czajka. Mężczyzna sięgnął gwiazd, choć się tego nie spodziewał - nie miał pojęcia o inżynierii kosmicznej czy astronautyce, ale te braki pozwolił mu przezwyciężyć uniwersalny język programowania. - Umiejętność programowania bardzo mi się przydała. Nie musiałem umieć technologii kosmicznych, żeby być przydatnym w tej branży - przekonuje.

Podobne szanse uczniom polskich szkół podstawowych ma stworzyć projekt "Raz na 120 lat", według którego programowanie stanie się naszym drugim językiem. - 200 lat temu tylko 10 procent osób potrafiło czytać, pisać. Dzisiaj czytać i pisać potrafią wszyscy 8-latkowie. Tak samo będzie z programowaniem. Dzisiejszym boom technologiczny to dla Polski szansa raz na 120 lat, żeby wykonać skok cywilizacyjny. Ostatnio taką szansę mieliśmy 120 lat temu, w czasie drugiej rewolucji przemysłowej - jest zdania Miron Mironiuk, właściciel firmy Cosmose AI, autor projektu "Raz na 120 lat".

Pilotażowy program, który zakłada przeszkolenie uczniów i nauczycieli, ruszy w Chełmie, Sycowie, Zduńskiej Woli i w Warszawie. Docelowo projektem ma zostać objęta cała Polska. - Wybieramy te szkoły, które mogłyby uczestniczyć w programie pilotażowym. 10 procent szkół. Tak, żeby te umiejętności można było zacząć przekazywać. I też będziemy się uczyli w trakcie tego programu pilotażowego, jak to robić dużo bardziej efektywnie i lepiej, po to żeby nasi uczniowie posiedli te bardzo ważne umiejętności - zapowiada Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Szansa dla młodych

- Sześć lat temu programowanie zostało wprowadzone do podstawy programowej, niestety nie przygotowaliśmy nauczycieli do tego, żeby uczyć uczniów. To zmieni ten program - tłumaczy Miron Mironiuk.