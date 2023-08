16-latka opiekująca sie bratem ewakuowana z okupowanych terenów Ukrainy. "Kiedy zobaczyłam ukraińskiego żołnierza, zaczęłam płakać"

W lipcu ojciec nastolatki zmarł z powodu przewlekłej choroby. Kilka lat temu Ilona straciła również matkę. Dziewczyna wiedziała, że musi zrobić wszystko, by uciec z okupowanego terytorium i zapewnić bezpieczeństwo swojemu młodszemu bratu. - Wiedziałam, że muszę wyjechać, że jeśli tego nie zrobię, zabiorą mnie do Rosji, dadzą rosyjski paszport i wyślą do sierocińca. Krótko po tym, jak uciekłam, Rosjanie przyszli do mojego domu. Nie chcę myśleć, co by się wydarzyło, gdybym tam została - przyznaje Ilona.