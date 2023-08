Ich celem jest odnajdowanie ciał poległych. Tak działa oddział Wiaczesława

Odzyskiwanie ciał poległych to śmiertelnie niebezpieczna misja. O świcie Wiaczesław i jego zespół wyruszają na świeżo odbite tereny, gdzie walka toczy się w niekończącej sieci okopów. O tych zadaniach nie mówi się często, choć są bardzo ważne. Oddział Wiaczesława odzyskuje z frontu ciała Ukraińców i Rosjan. Ich praca jest wyczerpująca. Podczas, gdy pozostali żołnierze skupiają się na przetrwaniu w ukryciu, oddział Wiaczesława nosi ciężkie worki z ciałami. Jeśli dostaną się do drogi, to jest nadzieja, że uda się dostarczyć ciało do pogrążonych w żałobie.