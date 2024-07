Historia przemocy politycznej w Stanach Zjednoczonych sięga XIX wieku

Druga kadencja republikańskiego prezydenta Stanów Zjednoczonych została przerwana tragiczną śmiercią - w 1865 roku Abraham Lincoln zginął od strzału w tył głowy. Do zdarzenia doszło w teatrze.

- On i jego żona Mary Todd Lincoln uczestniczyli w specjalnym przedstawieniu komedii "Nasz amerykański kuzyn" w Ford’s Theatre w Waszyngtonie. Lincoln został zabrany do domu po drugiej stronie ulicy. Zmarł następnego ranka - czytamy na portalu Associated Press.